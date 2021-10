Yolanda Díaz intenta blindar de rivales y egos su proyecto a la izquierda del PSOE

La vicepresidenta segunda también recela de las estructuras tradicionales y jerárquicas de los partidos -mantiene su carné del PCE por «respeto» a su familia- y reconoce que el suyo es un plan «colectivo y no personal». Pero en Podemos se empeñan en señalarla como candidata. Lo volvieron a hacer el domingo pasado tanto la secretaria general de la formación morada, Ione Belarra, como Iglesias, en su regreso a un acto del partido. El antiguo líder y exvicepresidente del Gobierno, que fue el primero en nominar en público a Díaz como su sucesora, también dejó a los suyos una recomendación: «Estoy convencido de que la dirección de Podemos va a saber acompañar a Yolanda para construir ese frente amplio de izquierdas».

Pero Díaz no solo no está deshojando la margarita, directamente desdeña cualquier candidatura. «Si cambio de opinión lo diré», afirmó. En Podemos no ocultan su dependencia del aura que rodea a la vicepresidenta segunda, sobre todo después de los sondeos que certifican su buena valoración. Pero hay voces que recelan de ese protagonismo. Juan Carlos Monedero, cofundador del partido, lanzó una advertencia a la vicepresidenta: «Podemos debe ser la nave nodriza» de este futuro proyecto.