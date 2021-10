Pedro Sánchez se muestra favorable a suprimir la «inviolabilidad» del rey

Fernando Alvarado | EFE

El presidente del Gobierno se mostró ayer partidario de suprimir el tercer punto del artículo 56 de la Constitución, en el que se recoge la inviolabilidad del rey. «Lo he dicho, creo que no es necesario que se reconozca esa condición, que es producto de otra época; una etapa legítima, pero no una etapa de una democracia consolidada con más de 40 años de historia», afirmó el jefe del Ejecutivo en una entrevista en la cadena Ser.

Se trata de una de las reivindicaciones que las federaciones socialistas de Madrid y Canarias propusieron en el Congreso que el PSOE celebró este fin de semana en Valencia y que, pese a no salir adelante en el documento final aprobado por la dirección, el secretario general socialista afirmó su voluntad de caminar hacia ese sentido. No obstante, Sánchez admitió que para proceder a la supresión de ese apartado de la Carta Magna necesitará el apoyo del PP, algo que vaticinó extremadamente complicado, porque «dos no bailan si uno no quiere», puntualizó.

El jefe de la oposición, Pablo Casado, que a la misma hora atendía a una entrevista en Onda Cero, ya mostró su inmediato y rotundo rechazo a abrir la Carta Magna. En primer lugar, porque considera que el momento político actual, «con la que está cayendo en Cataluña», no es el más oportuno. Pero también porque considera que este último movimiento del presidente del Gobierno responde a las exigencias de muchos de sus socios parlamentarios. El PSOE siempre se ha posicionado en contra de abrir una investigación en el Congreso sobre el rey emérito, Juan Carlos I, precisamente esgrimiendo los informes de los letrados de las Cortes, que advierten que sería inconstitucional, al estar protegido legalmente. Esta resolución no es vinculante, y los grupos políticos tienen la potestad de abrir la mencionada comisión siempre que disfruten de una mayoría en la Cámara Baja.