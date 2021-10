El secesionismo reconoce por primera vez que engañó a los catalanes con el «procés»

Artur Mas y Oriol Junqueras, en la Generalitat tras firmar la convocatoria de la consulta del 9N en el 2014 Alberto Estévez | EFE

El padre de la criatura -el procés- es el que le ha dado la estocada definitiva. El expresidente de la Generalitat, Artur Mas, fue quien acuñó el término y quien puso en marcha el desafío secesionista hasta que fue devorado por sus hijos, la CUP. Ahora, nueve años después del inicio del órdago nacionalista, Mas ha reconocido por primera vez y con toda su crudeza que mintieron. Ni la independencia era posible, ni la tenían preparada, ni estaba a tocar con los dedos. Estos años, diferentes voces del movimiento independentista habían insinuado que habían ocultado la verdad, pero no hasta el punto de admitir una gran mentira como hizo Mas días atrás en TV3, en horario de máxima audiencia.

«No creo que se haya mentido de una manera obscena o voluntaria. Ahora, si usted me dice que se han exagerado determinadas cosas o que, en algún momento, y me lo aplico a mí mismo, no hubo una dosis de realismo suficiente o de tener los pies en el suelo, no se lo puedo negar», confesó. «Se pintó que la secesión estaba al alcance de la mano. Y algunos -aseveró- sabíamos que eso no era tan así».

En el 2014, de manera solemne, presentó una hoja de ruta que prometía la secesión en año y medio. El propio Gabriel Rufián aseguró cuando fue elegido diputado por primera vez, que en año y medio dejaría el Congreso porque en ese tiempo Cataluña ya se habría separado de España. A Mas lo apartó la CUP. Designó a Carles Puigdemont como su sucesor y desde entonces la bola de nieve creció y creció, alimentada por la pugna entre ERC y Junts, que compitieron en radicalidad secesionista para disputarse el poder, hasta que en octubre del 2017 todo saltó por los aires.