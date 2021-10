La presidenta de La Rioja pide perdón tras publicar una foto dentro de un coche a 156 kilómetros por hora

🙁 ¡Perdón! Yo no conducía pero el error es grave. Debemos respetar siempre los límites de velocidad. — Concha Andreu /❤️ (@ConchaAndreu) October 15, 2021

En el Gobierno de La Rioja han explicado a Efe que Andreu, a título personal y como afiliada del PSOE, viajaba en la parte de atrás del coche junto a varios compañeros de partido en el vehículo particular del que conducía, que no era ella, y no ha sido consciente de la velocidad hasta que no ha visto la reacción en las redes sociales, tras lo que se ha disculpado.

Andreu, que es secretaria de Medio Rural de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, una vez que ha pedido perdón y ha eliminado la foto inicial, ha subido la misma imagen a Instagram pero eliminando la zona del cuentakilómetros, que ha sustituido por la frase «Que digo que esto pinta bien...».