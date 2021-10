Novedades Carminha se coló en «la fiesta» del PSOE

Rober Solsona | EUROPA PRESS

«He muerto y he resucitado». Es el primer verso de la canción de Los Secretos A tu lado, incluida en la lista de 40 temas que los organizadores del Congreso del PSOE han elegido para que suene sin parar en Valencia. Todas y cada una parecen escogidas con intención, como una de Zahara, la artista del famoso cartel de la virgen retirado en Toledo. Y en este caso, el verso compuesto por Enrique Urquijo encaja a la perfección con la carrera de Sánchez dentro del partido, al que creían muerto políticamente tras su dimisión forzosa en el 2016. Pero resucitó, y no solo para reconquistar la secretaría general, sino para devolver al PSOE a la Moncloa. Los socialistas atraviesan por una etapa de paz interna y con grandes cuotas de poder, ya no solo con el Ejecutivo, sino también en nueve comunidades autónomas, diputaciones provinciales e importantes núcleos urbanos. Es lo que hace que la mayoría de las canciones elegidas para la playlist socialista inviten a la celebración. Como Corazón Contento, de Marisol, La Felicidad, de Izaro, El Momento Más Feliz, de La Casa Azul o el Yo quiero bailar de Sonia y Selena que causó estragos en toda una generación. En la lista hay grandes clásicos firmados por Massiel o Las Grecas, guiños a cuarentones, con Extremoduro, y mucho pop español, con un hueco para el rock gamberro gallego de Novedades Carminha.

Sánchez inauguró ayer el Congreso posando en una foto de grupo con todos sus «ministros y ministras» (con la única excepción de Margarita Robles, a la que esta primera jornada le coincidió con un acto en otra ciudad), y con buena parte de los barones territoriales, una foto a la que no llegó Gonzalo Caballero, que aterrizó en Valencia por la tarde tras haber finalizado el debate sobre el estado de la autonomía. Sí estaba el alcalde de Vigo, su tío Abel, como presidente de la FEMP, en representación del poder urbano. La que también llegó a tiempo fue la presidenta de La Rioja, Concha Andreu, a la que cazaron a primera hora en un coche a 156 kilómetros por hora por una foto subida por ella misma a las redes sociales.

Sánchez se dejó ver en el espacio de las food trucks (los más afortunados se escaparon del recinto para disfrutar de una paella) tomando un agua con Anne Hidalgo, la alcaldesa de París y candidata socialista al Elíseo. Y si la lista de canciones tenía una mensaje oculto, también había otro escondido con el merchandising oficial del Congreso, que iba mucho más allá de las insignias y las tazas con el puño y la rosa. Para los ecologistas, «bombetas» de semillas (9,95 euros), para los animalistas, correas para perros (por encima de los 40). En «diversidad», todo diseñado por Xoan Viqueira, hijo de gallegos.