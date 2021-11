Parricidios y violencia machista copan las condenas a prisión permanente revisable

Los más numerosos

Parricidios y violencia machista, a la cabeza. Los crímenes en que los hijos y las parejas son las víctimas son los más numerosos. En las más de veinte condenas que se han impuesto desde la modificación del Código Penal en el 2015, los parricidios y la violencia machista ocupan los primeros puestos. Francisco Salvador violó a punta de cuchillo a su expareja en Huéscar, en la provincia de Almería, en el 2017. Después, la degolló y antes de hacerlo, le cortó la lengua para impedir que gritara. El jurado popular fue unánime. Asesinato con ensañamiento y alevosía, una decisión ratificada por el Supremo. Era la primera vez que se le imponía la prisión permanente revisable a un condenado por violencia machista.

Luego se han ido sucediendo condenas similares en las que los crímenes machistas revestían extrema gravedad penal. El de Enrique Romay fue parecido. También en el 2017, este hombre asaltó a una mujer que no conocía en un camino poco transitado del municipio de Pilas, en Sevilla. Tras abordarla, la amenazó con un cuchillo y quiso violarla. Como no pudo, la mató para que la víctima no huyera y no lo denunciara. Luego se fueron siguiendo otros, como el asesino de Mora, que mató a su pareja, que era especialmente vulnerable. Sufría la enfermedad de Menière (un trastorno que provoca la pérdida de audición y vértigos). También se le impuso la máxima condena a Mounir Ayad, que propinó 30 puñaladas a su mujer y 16 a su hijo, de tan solo 11 años, en Alcobendas.