Detenido un joven que ha irrumpido a tiros en el campus de la Universidad del País Vasco en Lejona

un pibe cn una escopeta pegando tiros en leioa. q cojones es esto?? pic.twitter.com/zH1nHCVCuA — Julen V 🇮🇨 (@JulenVilarin) October 13, 2021

La decana de la Faculta de Ciencias Sociales, Ana Irene del Valle, confirma que el campus ha cerrado sus puertas y se ha dado indicaciones a los alumnos para que abandone el recinto dirigiéndose a la zona de los autobuses. «Nosotros hemos cerrado todas las puertas de la Facultad, salvo una, y de momento la situación está controlada».

«Estaba estudiando en la biblioteca cuando se han escuchado como dos golpes fuera», cuenta un testigo. «Sin más, porque en la Uni siempre hay algún ruido. Pero de repente ha entrado un pavo diciendo 'chavales, que los golpes han sido disparos. Hay un pavo con una escopeta en la Facultad de Ciencias'. Toda la peña se ha quedado callada. He recogido todo, he salido fuera, donde no se veía nada. Unos chavales me ha enseñado una foto de la puerta de la Facultad toda reventada a disparos».