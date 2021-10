Casado ofrece a Sánchez acordar la renovación de todos los órganos constitucionales salvo el CGPJ

Chema Moya | Efe

Pablo Casado ofreció al presidente del Gobierno sentarse a negociar la renovación de los órganos constitucionales, con la excepción del Consejo General del Poder Judicial, en donde mantiene la exigencia de que sean los jueces los que elijan a sus representantes. «No nos van a mover de la defensa de la independencia judicial. Es su exclusiva responsabilidad», afirmó, trasladando la presión del bloqueo al socialista. Sin embargo, Casado tendió la mano para llegar a un acuerdo con el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo, el Tribunal Constitucional o los flecos pendientes en la dirección de RTVE. «Renovemos ya los demás órganos constitucionales. Tiene la oportunidad de responder ahora. La pelota está en su tejado», dijo durante su intervención en la sesión de control al Ejecutivo de este miércoles.

Pedro Sánchez no respondió de manera clara, probablemente porque le sorprendió la oferta, pero pareció decir que o todo o nada: «Cumplan con toda la legalidad democrática», sostuvo el presidente del Gobierno.

Falta de sintonía

Más allá de esta oferta, la sesión de control volvió a dejar clara la falta de sintonía entre el jefe del Gobierno y el jefe de la oposición. El presidente del PP acusó a Sánchez de «incumplir todas sus promesas», haciendo un minucioso repaso de los asuntos en los que ha faltado a su palabra: «Prometió no pactar con Bildu, separatistas y Podemos, y aquí está pactando de nuevo los Presupuestos», dijo. Prometió no subir la luz, y ha subido un 500%. Prometió no subir los impuestos. No dejar a nadie atrás, según Cáritas hay seis millones de españoles en riesgo de pobreza», detalló Casado. «Se lo dijo el FMI ayer, miente en todas sus previsiones. Esto va a acabar mal por su culpa. Pasará como con Zapatero y el PP tendrá que rescatar a España por tercera vez», auguró el líder del PP. Como es habitual, Casado mezcló varios temas distintos en su intervención, pero en este caso todos parecieron girar en torno a un mismo eje: la falta de credibilidad del presidente.