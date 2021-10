Arranca el juicio a Villarejo: «Espero que no sea una justicia folklórica», dice el comisario jubilado

El excomisario, en primera fila y vestido con la toga de abogado al ejercer como codefensor en esta causa, ha asegurado que «en absoluto» ha usado medios de la Policía Nacional para sus negocios privados y ha indicado que «jamás» llegará a un acuerdo con la Fiscalía, como sí han hecho otros acusados.

«A mí no se me ha tratado como un presunto delincuente; a mí se me ha tratado como un enemigo al que hay que aniquilar», ha aseverado para añadir más tarde que «el miedo pudre por dentro y emponzoña los corazones». Villarejo se enfrenta a una petición total de casi 110 años de cárcel por diversos delitos.