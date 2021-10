ERC presiona a Sánchez: «Hoy votaríamos no a los Presupuestos»

La secretaria general adjunta y portavoz de ERC, Marta Vilalta ERC - MARC PUIG

Esquerra Republicana ha amenazado este lunes con no apoyar los Presupuestos Generales del Estado. Los republicanos han advertido al Gobierno, tras la reunión semanal de su ejecutiva, de que «hoy votarían no». «Queremos explorar al máximo la negociación», ha señalado no obstante la portavoz de ERC, Marta Vilalta, pero a su juicio las posiciones están en estos momentos «muy lejos», como para dar un voto positivo, que permita aprobar las cuentas, como hicieron los republicanos con los presupuestos de este año. «El año pasado aprobamos los Presupuestos», ha afirmado Vilalta, pero ello no debe «presuponer», según ha advertido, de que este ejercicio vayan a hacer lo mismo. Hasta el punto que ERC está en estos momentos en una posición que se sumaría a la enmienda a la totalidad, previa a la tramitación presupuestaria.

La negativa de los republicanos a apoyar las cuentas del Gobierno responde, según Vilalta, a que a su entender el Ejecutivo no ha cumplido algunas de las inversiones previstas en el proyecto del 2021. «Las lluvias de millones a veces no llegan», ha afirmado Vilalta de manera gráfica. «Se han de cumplir los compromisos del año anterior», ha asegurado la dirigente independentista. ERC se quiere hacer valer, trata de rebatir el argumento de que su apoyo se da casi por descontado y no fija aún las reclamaciones para las cuentas de este año. Solo exige al Gobierno que se «ponga las pilas» con las inversiones anteriores como condición para iniciar las negociaciones. Esquerra hará público más adelante cuál es su condición para sumarse a los PGE, pero amaga con poner sobre la mesa el traspaso de Cercanías. «Si somos socios prioritarios, el Gobierno nos tendría que tener en cuenta, darnos toda la información de los Presupuestos, hacer los deberes y empezar la negociación con seriedad», ha señalado.

ERC tiene la llave para que salgan adelante las cuentas del Estado y negocia con la CUP para las de la Generalitat. PSC y los comunes han vuelto a ofrecerse este lunes como alternativa, pero los republicanos han desdeñado el eventual apoyo de los socialistas para los Presupuestos autonómicos. «Puede que el señor Illa necesite protagonismo», ha afirmado sobre las ofertas de mano tendida del PSC. Esquerra ha reiterado su intención de sumar la mayoría de la investidura, junto a Junts y la CUP.