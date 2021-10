Yolanda Díaz:«Mi proyecto es de la gente y supera los límites de Unidas Podemos»

-¿Estaba usted al tanto de los bonos de ayudas para el alquiler y culturales que ha anunciado el presidente del Gobierno?

-El bono cultural fue una de las iniciativas que hemos defendido desde Unidas Podemos. El bono de vivienda que anunció el presidente, en breves días conocerán los aspectos de la propuesta.

-Parecen golpes de efecto. Se anuncian sin que se conozca su contenido.

-Es verdad, pero es muy difícil comunicar un acuerdo de Presupuestos. Elegimos medidas que son diferentes para destacarlas.

El ruido oculta las carencias

-¿Con este Presupuesto está encarrilada la legislatura?

-Sí, la legislatura no solo está encarrilada, la coalición goza de buena salud ante un PP secuestrado por Vox. Es como las matrioskas, las muñecas rusas, no sé ya quién está dentro de quién.

-¿No habrá divorcio en la recta final de la legislatura?

-Estas cosas las dicen ustedes y no me gustan nada. La ciudadanía de nuestro país no se merecería esa forma de actuar. Agotaremos la legislatura y nos presentaremos a las elecciones discrepando en los temas que ya hemos discrepado, no impostando debates. Sé que esto no se ha hecho jamás y que hay un manual que dice otra cosa. Pero a mí no me gusta el ruido, ni de la oposición ni del Gobierno.

-Adiós a la política de Twitter.

-No me gusta nada. Los Gobiernos no son de los partidos. Me apasiona la política, el debate, no me gusta el ruido. El problema es que no hay debate de ideas. El ruido solo oculta las carencias políticas.

-¿Y lo de los egos?

-Los egos a veces dificultan las tareas. En política se anteponen antes las realidades personales a los proyectos. Yo me quedo con los proyectos colectivos porque nuestro país necesita una conversación sincera con la sociedad. Nuestro país se merece un protagonismo ciudadano de verdad, se acabaron los políticos que no escuchan. Tenemos que hablar poco y escuchar mucho.

-Será la candidata para liderar ese proyecto.

-No estoy en eso, estoy en los Presupuestos, en la subida del salario mínimo… No me interesan demasiado las candidaturas, agradezco las palabras de cariño de mis compañeras, pero si cambio de opinión lo sabrán. Lo más fácil sería hacer una candidatura, elaborar las listas, estas cosas que parece que le gustan más a los políticos, pero prefiero escuchar a mí país para modernizarlo. Es más difícil levantar ese proyecto de país que hacer una candidatura. Le soy franca, tengo ganas de tomar el pulso a todos los colectivos. Lo otro me seduce menos.

-Escuchar a todos los colectivos es una tarea imposible.

-Soy consciente. Voy a escuchar, voy a desplazarme a algunas ciudades de este país.

-¿Por dónde va a empezar?

-Lo conocerán en su debido momento, pero no se trata de que yo sea la protagonista. Voy a ser una palanca de acercamiento a los problemas de la sociedad.

-Ese discurso es ininteligible para la mayoría de la gente.

-No es verdad. Voy por la calle y me paran personas y me dicen que me han entendido perfectamente.

-En todo caso, se trataría de un proyecto que superaría los márgenes de Unidas Podemos.

-Exactamente, creo que soy clara. Lo digo en gallego porque me gusta mucho, las misturas, es decir, la gente no nos quiere pensando lo mismo, quieren que caminemos en la misma dirección. Hay un país nuevo por construir, con gente que piensa diferente, con mucho que aportar, con voces contradictorias.

-Los partidos no son santo de su devoción.

-No lo son.

-Pero tendrá que hablar con ellos, ¿No va a hablar con Más País?

-Respeto tanto a las organizaciones políticas que, sin formar parte de ninguna, soy la ministra que más dialoga con ellas. El diálogo me apasiona.

-Íñigo Errejón ya ha descartado estar su proyecto.

-No entro en personalidades. Por Íñigo Errejón no tengo más que respeto.

-¿Conserva el carné del PCE?

-Tengo un carné del PCE desde jovencita, le tengo mucho respeto porque tengo mucha familia que luchó contra el franquismo. Solo en honor a esa tradición es el único carné que tengo junto al de identidad y el de conducir.

-No quiere hablar de candidaturas pero es la política mejor valorada.

-Lo que me preocupa es que ningún político aprueba. La ciudadanía nos dice que los políticos son uno de los principales problemas del país.

-Pero esa buena valoración se puede traducir en votos.

-En absoluto. Se puede tener una enorme simpatía por parte de la ciudadanía y que no te voten.

-Desde su llegada a la Vicepresidencia parece que Podemos ha cerrado el debate sobre monarquía o república.

-No soy monárquica pero respeto a todas las instituciones del Estado y creo que la sociedad abre paso a unos debates que tienen que llegar en cada momento.

-¿Qué le parece que la Fiscalía vaya a archivar la investigación al rey emérito?

-Digo lo mismo. Las actuaciones de las instituciones tienen que garantizar que todos seamos tratados igual, y ahí lo dejo.

-¿Qué le parecería que volviera a España?

-Insisto, voy a respetar todas las decisiones.

-Pero le parece bien o mal.

-Insisto, aquí lo voy a dejar.

«No se puede aplazar la derogación de la reforma laboral hasta el 2023»

-¿En qué punto está la derogación de la reforma laboral?

-Va bien, estamos emprendiendo una tarea magna que es mirar de frente a los problemas del trabajo en España, sustancialmente la precariedad y la temporalidad, que son esas vergüenzas que tenemos en relación a los países de la media europea. Vamos a intentar abordar este enorme problema que no es de ahora, durante 42 años se ha hecho lo mismo.

-Parece que el PSOE quiere aplazar la reforma al 2023.

-No es posible, y quiero hablar en nombre del Gobierno: no hay ni discrepancias entre sindicatos y patronal, saben que es un problema enorme. El diagnóstico es compartido y las soluciones son similares.

-¿Se va a aprobar otra subida del salario mínimo este enero?

-Sin lugar a dudas, ya lo anunció el presidente, nos hemos comprometido. Vamos a cumplir con el 60% de la media salarial de nuestro país. Tenemos que salir de esa concepción de salarios pobres. Sería muy positivo para la economía porque si uno tiene un poquito más puede consumir más. Quiero un país próspero que crezca económicamente y tenga salarios robustos.

-Derogación de la reforma laboral, subida del salario mínimo… ¿Es una declaración de guerra a la patronal?

-Creo que no. La patronal y el Ministerio de Trabajo no utilizamos términos belicosos nunca y tenemos una relación de respeto. Entiendo muy bien los intereses que representan y lo hacen muy bien. A veces compartimos decisiones y a veces no.