Zapatero revela que «hay gente pensando» en buscar una solución para Puigdemont

En los últimos tiempos, se han barajado diferentes opciones que podían beneficiar la situación procesal del expresidente, reclamado por la Justicia para ser juzgado por sedición y malversación, delitos por los que Oriol Junqueras fue condenado a trece años de prisión. El Síndic de Greuges (el Defensor del pueblo catalán) defendió recientemente el llamado indulto avanzado, una figura que también ha reclamado el letrado Javier Melero, quien defendió al exconsejero Quim Forn en el juicio del procés. El exministro de Justicia, Juan Carlos Campo, descartó en su día esta posibilidad, si bien admitió que sería legal. Campo abogaba por la reforma del delito de sedición con la consiguiente rebaja de penas, opción que abanderaron los comunes, pero tras la remodelación del Gobierno, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, anunció que esta reforma había quedado aparcada.

No afecta al diálogo

Las palabras de de Zapatero llegan en la semana en que Puigdemont evitó ser extraditado a España por parte de la Justicia italiana y dos días después de que el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, exigiera una ley de amnistía como vía de solución para los dirigentes que permanecen en Waterloo. «Sánchez no puede mirar a otro lado. La aprobación de la ley de amnistía es absolutamente necesaria. Lo que plantea el juez Llarena no es aceptado fuera de la jurisdicción española. El problema necesita de una solución política. La lucha del exilio nos da fuerza para exigir la aprobación de una ley de amnistía», afirmó en el Parlamento catalán. También se refirió a la situación del expresidente desde Barcelona el ministro de Presidencia, Félix Bolaños. En Catalunya Ràdio, el ministro apuntó que la situación procesal de Puigdemont no puede afectar a la mesa de dialogo.