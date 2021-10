Sánchez acelera los Presupuestos para garantizarse un fin de mandato estable

Sánchez se despidió emocionado de la actual ejecutiva, pero no dio pistas sobre los cambios, aunque insinuó que unos seguirán y otros no. El líder socialista recordó en su intervención los momentos desagradables que se vivieron en la sala en la que estaban reunidos, en referencia a la defenestración provocada hace cinco años por sus compañeros de dirección ante su negativa a facilitar la investidura de Mariano Rajoy. La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, también emocionada, no aclaró en rueda de prensa si seguirá o no en el cargo.

Los socialistas afrontan con optimismo su congreso nacional y, según indicó su portavoz en el Congreso, Héctor Gómez, no aprecian «peligrosidad» con el papel de liderazgo de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que promueve una plataforma política a la izquierda del PSOE.