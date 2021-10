Hacienda mantendrá abierta la investigación al rey emérito aunque el fiscal archive la suya

Montero precisó que son dos investigaciones distintas y tienen «otro ritmo. Y, por tanto, no necesariamente ambos ritmos coinciden». Y aunque no lo dijo, no tienen por qué llegar a las mismas conclusiones.

La Agencia Tributaria se limitó a auxiliar a la Fiscalía en su petición de informaciones sobre las regularizaciones del rey emérito. Si el ministerio público llega a la conclusión de que no hay nada irregular, que es lo que se deduce si cierra la investigación, no implica que Hacienda tenga que suscribir su criterio. La investigación en la Agencia Tributaria prosigue y todavía no hay un resultado sobre si las regularizaciones fueron veraces, espontáneas y completas, los tres requisitos que establece la ley para que sean correctas.