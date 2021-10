González Laya dijo que la entrada de Gali fue con «discreción» por las «aristas políticas» entre Marruecos y Argelia

La exministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, Javier Etxezarreta | EFE

La exministra de Asuntos Exteriores Arancha González Laya aseguró ante el Juzgado de Instrucción Número 7 de Zaragoza que la entrada en España del líder del Frente Polisario, Brahim Gali, se hizo con «discreción» porque su caso involucraba a «dos vecinos» con «aristas políticas», en referencia a Argelia y Marruecos, aunque no llega a mencionar a este último.

Así consta en la declaración, a la que ha tenido acceso Europa Press, del pasado lunes 4 de octubre, cuando la extitular de Exteriores compareció en calidad de investigada ante el magistrado instructor Rafael Lasala por la entrada del líder del Frente Polisario en territorio español el pasado 18 de abril.

González Laya destacó lo «excepcional» de la llega de Gali a España y aseguró que estaba motivado por cuatro factores. En primer lugar puntualizó que se trataba de una petición realizada por un país tercero y no por una organización no gubernamental o un particular; destacó como segundo factor que era una persona que estaba «gravemente enferma»; como tercer punto subrayó que era una «persona con un perfil político»; y por último, que era un caso que involucraba a «dos vecinos» cuya relación entre ellos tiene unas «aristas políticas».