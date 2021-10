Sánchez se abre a negociar la ley de vivienda con el PP y pide que se le dé una «oportunidad» a la norma

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, este miércoles durante la cumbre Unión Europea-Balcanes en Eslovenia. FERNANDO CALVO

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, defendió este miércoles la ley de vivienda pactada con sus socios de Unidas Podemos. Garantizó el «respeto absoluto de la propiedad privada» y pidió al PP que le dé «una oportunidad» antes de impugnarla ante la Justicia. «Me gustaría que se lo pensaran dos veces aquellos que ya han anunciado un recurso ante el Tribunal Constitucional», indicó desde Eslovenia, tras participar en la Cumbre Unión Europea-Balcanes Occidentales.

«No se puede decir que no a un proyecto que ni siquiera han tenido la oportunidad de poder leer, que no ha podido ni tan siquiera ser debatido en las Cortes generales, y por tanto cerrar todo tipo de puerta a un potencial acuerdo sobre uno de los temas fundamentales que tiene nuestra sociedad pendiente», afirmó, abriendo así la puerta a una posible modificación de la norma en aras de un «acuerdo de Estado». «Pero si no conocen el texto. No le han dado ni una oportunidad a la tramitación parlamentaria para poder presentar enmiendas», añadió para criticar la precipitación del anuncio hecho por el PP.

Un «hito histórico»

Sánchez no admite que se haya visto forzado a aprobar esta ley por la presión de Unidas Podemos. Al contrario, se mostró orgulloso de impulsar la primera ley estatal de vivienda en toda la democracia y calificó la norma de «hito histórico». «La gente tiene un problema de vivienda. Y no tiene nada que ver con votar a la izquierda o votar a la derecha», señaló, indicando que afecta también a muchos votantes de los populares.