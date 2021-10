El rey emérito espera regresar a España, según su biógrafa Laurence Debray

Laurence Debray, autora de la biografía del rey Juan Carlos Pedro Cosano

El último libro de la periodista francesa Laurence Debray, la biografía de Juan Carlos I, llegó ayer a las tiendas de Francia y en él el Rey emérito muestra su deseo por volver a España desde su exilio en Emiratos Árabes Unidos, donde permanece desde agosto del 2020 y donde se siente abandonado por algunos de sus amigos que le han dado la espalda, aunque también es plenamente consciente de su situación y mantiene su deseo de no perjudicar a su hijo, según informa Europa Press.

Con motivo de la publicación, Debray fue entrevistada por la cadena de televisión francesa CNews y reiteró que Juan Carlos I «espera regresar» a España. «Es muy consciente de su situación pero no se deja invadir por la amargura», ha precisado, subrayando que desde la soledad del exilio «intenta no molestar a su hijo y no molestar a la Corona».

Pero entonces, ¿cuando va a regresar a España? Esta pregunta se la hizo Debray en una conversación telefónica previa a su visita, a mediados de noviembre pasado. «No tengo ni idea. Algunos están muy contentos de que me haya marchado», le responde el rey emérito, que también le cuenta que en Emiratos tiene «buenos amigos». La periodista no entiende por qué el optó por el exilio y considera que Felipe VI no debería haber cedido ante la insistencia del Gobierno. Este le reconoce que se enfrentaba a «muchas presiones» y cuando ella le pregunta por qué no dejó Zarzuela pero se quedó en España, por ejemplo en Galicia, su respuesta es que le habrían perseguido por todas partes los periodistas. «Desde aquí no molesto a la Corona», le admite.