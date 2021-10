El PP tacha de comunista la ley de vivienda y la recurrirá ante el Constitucional si llega a aprobarse

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, en una imagen de archivo PACO RODRÍGUEZ

«Esto es el comunismo». El presidente del PP, Pablo Casado, no ahorró en descalificaciones hacia la ley de vivienda que impulsa el Gobierno y adelantó que su partido la recurrirá ante el Tribunal Constitucional, al margen de que las comunidades y ayuntamientos que gobierna el PP no la apliquen. El líder popular considera que la norma anunciada por el Ejecutivo de coalición supone «un ataque sin precedentes a la propiedad privada». «Exprópiese a las empresas o a los autónomos que ganan dinero y exprópiese, o al menos hágase como yo quiero, la propiedad privada de las familias», indicó, haciendo alusión a los discursos bolivarianos del expresidente de Venezuela Hugo Chávez.

Para presentar ese recurso, el PP tendrá que esperar a que la ley se apruebe en el Congreso. Algo que en estos momentos no está garantizado, porque el Ejecutivo no tiene los votos suficientes por sí solo para sacarla adelante y necesita el respaldo de otras fuerzas. No solo de ERC, sino también del PNV, que no ha expresado por ahora su apoyo al Gobierno en esta materia.

El PP es consciente de que la carestía del alquiler puede tener una influencia decisiva en el voto de muchos ciudadanos. Casado admitió por ello que se trata de un problema que hay que resolver, pero incidió en que las medidas del Gobierno no solo no arreglarán la cuestión, sino que la agravarán y tendrán además influencia negativa en la economía por la inseguridad jurídica que se transmite a inversores y propietarios. El resultado, dijo, será que acabará disminuyendo la oferta de pisos para arrendar, como ha sucedido en otras ciudades europeas que han intervenido los precios y también en Barcelona, donde se han aplicado medidas similares. «Este intervencionismo es suicida, porque al final lo que va a hacer la gente es no poner pisos en alquiler», recalcó el líder de los populares.