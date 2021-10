El PSOE salva a Casado de la comisión Kitchen y enfada a Podemos

«A partir de ahí entendemos que determinados perfiles no aportarían o no son los perfiles adecuados, hemos priorizado otros», añadió el portavoz. No lo ve así Unidas Podemos que sí lo incluía en su propuesta. Fuentes del partido morado indicaron que Casado podría ofrecer a los diputados explicaciones sobre la gestión que realizó cuando relevó a Rajoy y porque el actual líder de los populares incorporó en su ejecutiva a Cospedal y Fernández Díaz.

«O no investigó, depuró y limpió lo ocurrido en su partido durante esta trama, y, por ende, debe dar explicaciones de su inacción, o si lo hizo, podrá informar de lo que encontró y lo que llevó a cabo para depurar su partido», insisten desde Unidas Podemos, que reprocha al PSOE que haya planteado una lista unilateral que «por responsabilidad» tenían que votar para que no decayera la comisión.