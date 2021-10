El Constitucional declara vigentes las euroórdenes contra Puigdemont

El pleno del Constitucional desestimó, de esta forma, el recurso y la solicitud de medidas cautelares reclamadas por Carles Puigdemont, Toni Comín, Clara Ponsatí y Lluís Puig, todos ellos huidos de la justicia española y sobre los que pesa una orden de detención internacional para ser extraditados a España para ser juzgados por sedición. Puigdemont y los exconsejeros recurrieron las resoluciones de 14 de octubre y 4 de noviembre del 2019, en las que se acordaba emitir órdenes nacionales, europeas e internacionales contra ellos tras la sentencia del procés, que condenó a penas de nueve a trece años por sedición y en algunos casos también por malversación.

La decisión del tribunal italiano, que dejó libre a Puigdemont, no alteró este martes los planes y las agendas del Gobierno central y del catalán, que trataron de ofrecer una imagen de normalidad, a pesar del revuelo político y judicial. El Ejecutivo central replicó al presidente del PP, que el lunes responsabilizó al Gobierno por la no extradición del líder nacionalista pues, a su juicio, se ha quedado de brazos cruzados. «El Ejecutivo no tiene ningún tipo de actuación» prevista, afirmó la ministra de Justicia, Pilar Llop, insistiendo en la idea de que el Gobierno no puede hacer nada en un caso de este tipo. «Estamos ante procedimientos judiciales. El Gobierno respeta los tiempos y el curso del procedimiento», recalcó. Según Casado, Pedro Sánchez está «deseando» que no se extradite a Puigdemont a España porque supondría «reventar» la mesa de diálogo con ERC y la legislatura.