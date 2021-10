Casado: «Somos la única alternativa a Sánchez y a un Gobierno muy desgastado»

El líder del PP fue cuestionado en varias ocasiones sobre su relación con Vox, pero en todas evitó poner etiquetas: ni de radicales, ni de populistas. Casado fue interpelado también por si la buena relación que mantenía con su líder se torció por completo desde que votó en contra de la moción de censura que presentaron el pasado año. «A la gente le da igual cómo me lleve yo con Santiago Abascal o cómo me lleve con Pedro Sánchez», un presidente del Gobierno con el que admitió que no habla desde mediados de mayo.

Tampoco aclaró si acabaría formando un gobierno coalición en el caso de que, como apuntan las encuestas, necesitara del apoyo de los de Abascal en una hipotética investidura. «Quien gana las elecciones en España acaba formando gobierno. Es lo que pasó en Madrid. Los apoyos de la investidura saldrán puntuales de un eje o del otro», comentó.