Polémica en La Palma por los selfies de los turistas ante el volcán

«Esta clase de turismo no sé qué beneficio le da a la isla. No lo veo. Este de ahora no. No digo que en un futuro, sí, pero ahora no», esgrime Victoria, quien lanza otra reflexión: «cuanto más turismo, menos viviendas» habrá para los que se han quedado sin la suya.

Yurena, que tiene un primo cuya familia, de nueve miembros, lo perdió todo bajo la lava, cuenta que su casa da al volcán y es el volcán lo primero que ve cuando mira por la ventana.