José Manuel Albares, ministro de Exteriores: «La amenaza de atentados está ahí. El terrorismo yihadista no nos ha dejado»

—¿Ve algún signo esperanzador en los talibanes? ¿Tienen un canal de contacto estable con ellos?

-Los primeros indicios del régimen talibán no son nada esperanzadores. Un Gobierno no inclusivo, que reintroduce penas que no existían, que sitúa los derechos de la mujer en el marco de la sharia, es preocupante. No veo signos para que se pueda producir un reconocimiento político ni contactos políticos. Operativos, como los que tuvimos para evacuar el aeropuerto, se pueden dar para que los colaboradores afganos y sus familias que están todavía en Afganistán puedan venir a España; para que llegue la ayuda humanitaria al país, que la va a necesitar y mucho, y para intentar crear allí un espacio de respeto en derechos humanos. Todos los países de la zona donde lo he planteado están de acuerdo, nadie quiere que una crisis afgana se convierta en regional.

—¿Se volverá a convertir Afganistán en campo de entrenamiento del terrorismo yihadista? ¿Hay que temer más atentados como los de Madrid y Barcelona?

—Desgraciadamente el terrorismo yihadista no nos ha abandonado y eso puede volver a ocurrir. Por supuesto que está en el centro de nuestros pensamientos. Una buena forma de prevenir el fenómeno yihadista es recordar lo que fue y todos los países fronterizos con Afganistán son conscientes de ello. Serían los primeros en recibir el impacto. Ese desafío, amenaza y potencialidad de atentados están ahí.

—Tras su toma de posesión cruzó unos tuits con el secretario de Estado de Estados Unidos en los que coincidían en la necesidad de fortalecer las relaciones entre los dos países. Son débiles pues.

—Le matizo mucho eso. Antony Blinken de lo que habla es de uno de los aliados más cercanos. Eso no lo dice de cualquier país. Cuando tienen que escoger bases para el tránsito de sus colaboradores afganos y encontrar un país que tenga la capacidad logística y fiabilidad política por ser un verdadero aliado, amigo y socio eligen a España, y el presidente Biden llama al presidente Sánchez. Eso demuestra que España está en ese grupo de cercanía y aliados, que es nuestro espacio natural.

—Pero si no fuese por la crisis afgana el contacto de los dos presidentes se limitaría a 29 segundos en un pasillo.

—Antes de Afganistán hablé varias veces con Blinken y ya habíamos ido desarrollando una agenda común. Afganistán lo que hace es visualizar esa excelente relación.

—¿Habrá un encuentro en breve entre los dos presidentes?

—Cuando tenga que ocurrir. España va a ser sede de la cumbre de la OTAN en el 2022 en la que se va a decidir su concepto estratégico. Eso hubiera sido impensable si no se considerase a España un país sólido.

—¿Comparte la idea de Macron de que Europa no sea ingenua y asuma su autodefensa?

—Europa tiene sus intereses geoestratégicos. Es parte de nuestro destino tomar nuestras propias decisiones. España siempre ha sido favorable a la construcción de un pilar de defensa europeo, que no es incompatible con la OTAN.

—¿Está realmente amenazada la democracia en el mundo, como dijo Pedro Sánchez en la ONU?

—La democracia, que es con mucho el mejor sistema de las sociedades para organizarnos, siempre está amenazada. Siempre ha tenido enemigos, hoy también. Hay países fuera de la UE, hay tendencias en nuestras propias sociedades que intentan buscar los momentos críticos, y por eso es tan importante la unidad de todos los demócratas, para hacerles frente externamente ante el proyecto de la UE e internamente. La desinformación, las fake news, son amenazas mucho más insidiosas que una militar abierta.

—¿Se puede poner nombre a esos países que amenazan?

—¡Por supuesto!

—Por ejemplo.

—Soy ministro de Asuntos Exteriores y diplomático de carrera, pero los tiene usted en la cabeza.

—¿Cuando ve las colas en las gasolineras del Reino Unido piensa «ya os lo advertimos»?

—Nosotros nunca quisimos el brexit. Fue una decisión del pueblo británico. La prosperidad de todas las sociedades no se hace desde las rupturas, sino uniéndose, creando mercados más grandes, sociedades más abiertas. Desgraciadamente el Reino Unido ya está fuera de Europa. Y en el caso de las gasolineras, además, hay una segunda reflexión, que es que el mundo está en una crisis energética.

No es la fuente de conflicto más activa en este momento, pero Venezuela no sale de la agenda.

—¿Ha tirado la toalla la UE con Venezuela? No hay nadie al frente de la legación diplomática.

—Hablo con Josep Borrell muy a menudo, entre otras cosas sobre Venezuela, y le aseguro que no ha tirado la toalla. Y quien no la ha tirado ni en Venezuela ni en ningún país de América Latina es España. Mantengo contactos públicos y transparentes con todos los actores del diálogo venezolano. No vamos a cejar en el diálogo.

—¿Aguarda algo de las regionales de noviembre, con la oposición esta vez presente?

—Espero que sí. Por eso empujamos ese diálogo. Espero que sean elecciones transparentes, competidas, con verificación internacional y no sean las únicas así. Mi aspiración es que los venezolanos decidan libremente quién quiere que les represente.