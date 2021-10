«Hace falta tiempo para desligar el golpe del ?brexit? y el covid»

-¿Y del plan de reactivación, basado en la economía verde y la digitalización?

-Destinar fondos a retos que sean digitales y sostenibles es un objetivo europeo en el sentido más amplio del término, porque Reino Unido sigue siendo un país europeo. También me interesa el cambio que se ha producido en la sociedad. Esta semana he estado en Inditex y ha sido extraordinario escuchar lo importante que es la sostenibilidad en cada pequeña idea. No sé si podemos hablar ya de un cambio cultural, pero se detectan muchos elementos en ese sentido.

-En la actual coyuntura, ¿seguimos interesándoles más allá de la playa y la sangría?

-El Reino Unido es el segundo inversor global en España, así que el interés por buscar oportunidades está ahí, y coincidimos en apostar por negocios sostenibles y tecnologías renovables. Por eso seguiremos con mucho interés todos sus proyectos.