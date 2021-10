Puigdemont reacciona al movimiento de Llarena y pide recuperar la inmunidad

El secretario general de Junts, Jord Sànchez, saluda al presidente de ERC, Oriol Junqueras, ante el presidente de Òmnium, Jordi Cuixart, y el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, durante el acto de conmemoración del referendo ilegal del 1-O. QUQUE GARCÍA

Carles Puigdemont mueve pieza en la partida de ajedrez judicial que mantiene con el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena. El expresidente catalán reaccionó al escrito presentado por el magistrado español ante la Justicia italiana, en el que pide la «entrega inmediata» del fugado porque la orden de detención contra él sigue en vigor, presentado un recurso ante el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) en el que reclama que se le devuelva la inmunidad como eurodiputado. El líder catalán había anunciado que no daría este paso tras ser detenido en Cerdeña, pero el rápido movimiento de Llarena le ha hecho cambiar de opinión ante la posibilidad de que los magistrados italianos acepten la petición de extradición. Puigdemont se ha comprometido a comparecer el próximo lunes ante el Tribunal de Apelación de Sassari.

Su abogado, Gonzalo Boyé, desligó este giro estratégico de su defendido de la vista que se celebrará este lunes en Cerdeña y explicó que se hace porque en la anterior ocasión en que solicitamos la devolución de la inmunidad «el Reino de España indicó que no existía riesgo de detención lo que se ha demostrado incierto» tras la detención de Puigdemont y la comunicación de Llarena. El instructor del Supremo reprendió en su escrito enviado a Italia a la Abogacía del Estado española por haber comunicado que su orden no estaba en vigor y recordó que la Abogacía no es un órgano judicial y depende del Gobierno.

La ministra de Justicia, Pilar Llop, contradijo sin embargo este viernes a Llarena y salió en defensa de la Abogacía del Estado afirmando que ha actuado con «pulcritud y respeto» hacia la justicia europea que, según su interpretación, ha determinado que mientras exista una consulta prejudicial del propio magistrado al tribunal con sede en Luxemburgo «se debe paralizar el procedimiento». El líder del PP, Pablo Casado, reclamó a Pedro Sánchez que «haga todo lo posible» para traer de vuelta a Puigdemont y señaló que «cuando un juez del Supremo está diciendo que prevalezca» su decisión «el Gobierno tiene que ir detrás» con independencia del criterio que adopte la Abogacía del Estado.