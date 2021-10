«Todo el mundo da lo mejor de sí para ayudar a los vecinos»

Heriberto Lorenzo, coordinador de Emergencias, junto al ingeniero gallego Alejandro Lorenzo, a la derecha, en el puesto de mando Santi Garrido

Alejandro Lorenzo Gil, de O Carballiño, es ingeniero de montes. Funcionario del Cabildo de La Palma en el Servicio de Emergencias y Medio Ambiente, estos días trabaja en el puesto de mando desde el que se coordina el enorme operativo de seguridad y control relacionados con el volcán. En concreto, en el grupo de Intervención del Pevolca, donde es el número dos, donde la colaboración de personal de varias áreas es fundamental: medio ambiente y emergencias, parques naturales, equipos de intervención y refuerzo en incendios forestales (EIRIF), bomberos, Tragsa, BRIF (brigadas de refuerzo), agentes de medio ambiente, voluntarios, Protección Civil o el Centro de Coordinación Operativa Insular (Cecopin). Un área que requiere una coordinación minuciosa y precisamente en estas tareas está este carballiñés que lleva unos tres años en La Palma, y muchos más en Canarias.

El jueves atendía en la tienda en cuyo interior está la mesa con los mapas detallados en los que se prepara la actividad de cada día, y en la que, como se ha detallado, colectivos muy diversos deben actuar de manera muy unificada. Eso no es un problema, explica Alejandro: «Todo el mundo da lo mejor de sí mismo para ayudar a los vecinos», resume. Ha habido quien ha debido atender a los afectados que desalojaban sus casos, por ejemplo, «una labor muy necesaria cuando van a recoger sus enseres, una tarea dura porque entran llorando y a menudo salen peor», explica. También deberían intervenir en los incendios, de producirse, pero que de momento no lo han hecho, porque el poder de atracción de la lava en el conjunto de la colada es tal que impide que se propaguen llamas fuera de ella. Al menos, por ahora no ha pasado, pero siempre están vigilantes, indica Alejandro, quien ayer compartía espacio con Heriberto Lorenzo, que es el coordinador de emergencias de La Palma. Los dos, entre otros temas, son expertos en la extinción de incendios, y a ambos les tocó lidiar hace mes y medio con el de El Paso y Los Llanos, a poca distancia de la zona por la que ahora discurre la lava.

Alejandro destaca también la labor que realizan los psicólogos con las personas afectadas, las que lo han perdido todo o buena parte de sus propiedades (y referencias, algo muy importante), pero también con todos los cuerpos y fuerzas de seguridad y emergencia, «que a veces también lo necesitan». Y elogia la «increíble», por excepcional, colaboración de los vecinos, a pesar de que a veces las situaciones no ayudarían a ello.