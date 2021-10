—¿Qué opina sobre la actuación, ya desde fuera, de la UE ante la pandemia?

—Sigue siendo una tragedia humana. Todos los países hemos tenido problemas y hemos ido aprendiendo, pero las campañas de vacunación han sido un éxito, y eso hay que agradecérselo a la comunidad científica y a los sanitarios. Ahora queda mucho por hacer, sobre todo en los países en vías de desarrollo.

—¿Y del plan de reactivación, basado en la economía verde y la digitalización?

—Destinar fondos a retos que sean digitales y sostenibles es un objetivo europeo en el sentido más amplio del término, porque Reino Unido sigue siendo un país europeo. También me interesa el cambio que se ha producido en la sociedad. Esta semana he estado en Inditex y ha sido extraordinario escuchar lo importante que es la sostenibilidad en cada pequeña idea. No sé si podemos hablar ya de un cambio cultural, pero se detectan muchos elementos en ese sentido.