El Supremo pide al tribunal de Cerdeña que entregue a Puigdemont

Gonzalo Bareño

«No hay atajos y soluciones mágicas hacia la independencia». El presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, se aferró este martes a la mesa de diálogo que ha abierto con el Gobierno de Pedro Sánchez como la «estrategia ganadora» para conseguir la secesión y advirtió a sus socios de Gobierno de Junts per Catalunya y de la CUP de que no respaldará aventuras unilaterales porque, según dijo, lo que les demandan «desde las instancias internacionales» es «la negociación». Aunque su apuesta es el diálogo, y no la ruptura, dejó claro que su objetivo sigue siendo «culminar la independencia» con un referendo de autodeterminación en el que, según dijo, pondrá todos su esfuerzos «por el sí».