«Recollemos e analizamos mostras o máis rápido posible para que as autoridades poidan tomar decisións»

Ana Meire Feijoo (Ourense, 1991) conta que estes días están a ser frenéticos. Traballa como técnica de laboratorio dende hai tres anos para o Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan). O seu contrato remata en decembro, polo que non esperaba vivir un fito histórico na historia do vulcanismo.

-Como están sendo estes días?

-Cun ritmo de traballo moi intenso. Agora mesmo non me atopo na illa da Palma, estou en Tenerife. A nosa sede e os nosos laboratorios están aquí. Pero unha grande parte dos meus compañeiros están na Palma recollendo mostras e facendo medicións in situ de diferentes parámetros. Estamos traballando moitísimo para intentar recoller e analizar as mostras o máis rápido posible, para que as autoridades que teñan que facelo poidan tomar decisións coa maior información posible no menor tempo posible. Nas primeiras horas da erupción, xa se atopaban compañeiros tomando mostras na illa. Tiñamos un par de coches de empresa alí, pero mentres non conseguiamos levar máis para movernos pola zona contaron coa axuda de familiares e coñecidos que lles deixaron vehículos particulares para que puideran traballar máis rapidamente.

-Que tipo de mostras recollen?

-Variadas. Por exemplo de augas, gases, rocas, cinsa... E todo iso mándano aquí, que é onde temos os equipos de laboratorio que precisamos. Eu concretamente atópome analizando esas mostras que nos mandan de gases e augas. Ao final é un traballo en equipo: uns recollen e fan medicións no lugar, outros ocupámonos de analizalas, outros fan o tratamento dos datos ou as análises de sismicidade... O conxunto de todos os parámetros é o que permite que poidamos manter unha boa vixilancia sobre a actividade volcánica.