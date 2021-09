La Audiencia Nacional reabre la querella por genocidio contra Gali que archivó Pedraz

El líder del Frente Polisario, Brahim Gali Javier Martín | EFE

La Audiencia Nacional revocó este miércoles la decisión del juez Santiago Pedraz de archivar la querella presentada por la Asociación Saharaui para la Defensa de los Derechos Humanos contra Brahim Gali por presuntos delitos de genocidio. Considera que el asunto debía haberse tramitado como procedimiento ordinario y no abreviado.

La decisión -que no prejuzga si los hechos analizados constituyen o no un delito de genocidio sino a quién corresponde acordar o no el sobreseimiento del caso- se produce en un momento en el que la oposición ha arreciado su ofensiva contra el Gobierno por haber autorizado la entrada en España en secreto del líder del Frente Polisario para ser atendido de covid en un hospital de Logroño.

El asunto, por el que ya ha sido imputada la exministra de Exteriores, Arancha González Laya, entró de lleno este miércoles en la sesión de control al Gobierno, en la que Pablo Casado interrogó a Pedro Sánchez sobre su papel sin lograr respuesta. «¿Es usted la 'X' del caso Gali?», insinuó.