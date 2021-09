Un agente forestal gallego en La Palma: «Hay quien vive en sitios peligrosos, por especulación o por tradición»

Además de trabajar en una zona plagada de pinares, de enormes y verdes montañas, de castaños, también ha ido completando su formación con algún máster universitario, y sin olvidar su vinculación con Monelos, que mantiene viva todos los años. Desde su atalaya de Barlovento, en el norte, apenas ve los ecos del volcán, con mínimas excepciones. Algunos compañeros han ido a colaborar estos días en los trabajos, pero tiene que haber personal en las funciones forestales porque la época de incendios sigue activa y no se puede descuidar la vigilancia, y más en espacios tan sensibles.

Sobre los efectos de lo que está pasando (edificios destruidos, desalojos...), señala que «hay quien vive en sitios peligrosos, por especulación o por tradición». Y en el segundo caso se trata de familias que mantienen las viviendas donde las tenían sus padres, y no se mudan. No es que ocurra en Canarias, es que pasa en muchos sitios: casas en valles pirenaicos, al lado de cauces de grandes ríos... «Esto lo he visto también en Estados Unidos», añade. Y son sucesos que, en La Palma, se están repitiendo cada 30, 40 o 50 años, sobre todo en la zona sur de la isla.