Aragonés ignora los mensajes de Junts y afirma que el diálogo «es la única vía»

Referendo y amnistía

Aragonès no avanzó cuándo volverá a reunirse la próxima mesa de diálogo, pero sí apuntó que los equipos ya están trabajando en la que sería la tercera reunión. El dirigente republicano insistió en defender la autodeterminación y la amnistía. El compromiso, dijo, es que el acuerdo al que se llegue en la mesa se someta a votación. «No aceptaremos un paso atrás», advirtió sobre la posibilidad de que la votación final no sea sobre la independencia, una consulta que recientemente situó antes del año 2030. «Solo aceptamos votar sobre la independencia», afirmó. «¿Podemos acordar cómo hacer un referendo y en qué términos?», planteó. El «conflicto no va de Cercanías o inversiones», dijo, reiterando su apuesta por un referendo acordado, sobre el que ayer evitó fijarse plazos. Lo que sí tiene límite temporal es su mandato. Aragonés reafirmó su compromiso con una moción de confianza a mitad de la legislatura en la que se evaluarán los avances de la mesa de diálogo.

Críticas a Junts

Aragonès volvió a tender ayer la mano a Sánchez para negociar los Presupuestos y criticó la posición de Junts, que plantea una posición conjunta del independentismo en las negociaciones. «Si podemos sumar esfuerzos, mejor. Pero si cada día hemos de ir a buscar una excusa para votar que no, mejor no comenzamos», avisó a sus socios de gobierno, con los que mantiene una complicada relación desde el mismo momento en el que logró sacar adelante la investidura.