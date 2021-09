El teniente José Nieves: «Esto es como una gran guerra y solo podemos ir ganando pequeñas batallas»

El teniente José Nieves, jefe de la Guardia Civil de Tráfico en La Palma, y miembro del punto de mando avanzado, en el que aparece en la imagen tomada en la noche del viernes. De origen gallego, su casa tiene la lava a unos veinte metros. SANTIAGO GARRIDO

El teniente José Nieves es gallego, y pasó más o menos la mitad de su vida entre Vigo y Lugo, pero la otra está en La Palma, a todos los efectos, personales y profesionales. Estos días, más que nunca, como jefe que es de Tráfico en toda la isla, y además forma parte del puesto de mando avanzado que coordina todas las fuerzas de seguridad, bajo el mando de un teniente coronel de Operaciones.

Son muchas horas de trabajo continuadas desde el domingo, y eso se nota. Recibe en el puesto de mando, siempre atento a comunicaciones de alguna emergencia que le hagan llegar. «Todas las unidades de la Guardia Civil estamos dando lo máximo que podemos dar», explica. Gestionar toda la circulación no es sencillo. «Tenemos que conjugar la parte de la desgracia de la gente con ese fenómeno del volcán que quiere venir a ver mucha gente. Ya nos ha pasado que se colapsó la única vía de comunicación en una zona, y estamos muy pendiente de que tenga una circulación fluida», señala.

Para una de ellas ya han pedido restricciones de tráfico y se lo han concedido, siempre para que no se obstaculicen más (posibles) evacuaciones. «Hay gente que no entiende que si viene a ver el volcán puede obstaculizar vías necesarias». ¿Y qué les espera ahora? «Esto es el día a día. Si me lo permite en terminología militar, y es que somos militares, esto es como una gran guerra y se van ganando batallas día a día».