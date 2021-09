El Supremo no ve ningún escollo legal para tramitar la entrega de Puigdemont tras su detención en Cerdeña

«Lo he encontrado bien y con confianza de que la situación pueda ser resuelta lo antes posible. Espera poder salir en libertad, confiamos en que pueda ser hoy», tras la audiencia de convalidación del arresto o de la libertad que «se celebrará entre las 14.00 y las 15.00 horas», dijo Marras, frente al Tribunal de Apelación de Sassari.

«La euroorden nunca se desactivó»

En el Tribunal Supremo no tienen la menor duda: «Las euroordenes contra Carles Puigdemont y sus ex consellers Clara Ponsatí y Toni Comín están plenamente vigentes porque nunca se desactivaron». Y por ello, a priori y siempre a expensas del proceso jurídico que se abre ahora con las autoridades italianas, no habría ningún escollo legal para tramitar la entrega del expresidente o, al menos, comenzar el trámite burocrático para poner en marcha la ejecución de la Orden Europea de Detención (OED) tras producirse el arresto. En ningún momento -insisten en el Supremo- el instructor del procés ha dejado en suspenso esa OED contra Puigdemont, ya que se solo se limitó a pedir a la justicia europea una aclaración sobre la postura de Bélgica de negar la entrega del huido.