A Remedios no le queda ni una foto de sus tres niños, solo de la que fue su casa en Todoque

Remedios pide que no se olviden de ellos, «que esto no sea un momento... y ya», y señala que se han comprometido a proporcionarle un acogimiento más digno. En el caso de ella, un particular le ha ofrecido una vivienda de una habitación para acoger a sus tres hijos y su madre. «No me ha quedado ni una foto de mis niños», señala Remedios, que lleva cuatro días durmiendo en el acuartelamiento de El Fuerte, donde acaba de recibir la visita de los reyes.

En La Laguna, otra de las paradas de don Felipe y doña Letizia, los vecinos continúan sobrecogidos y se apoyan unos a otros. «Esto es una supercatástrofe y no tengo ni palabras para describir lo que estamos pasando», cuenta una residente de El Paraíso, barrio arrasado por la colada.