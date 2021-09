La Palma, una marea negra de ceniza y un río de lava que se ha llevado ya 350 casas

El desastre, el impacto visual, afecta a una escasa capa de terreno de estos 14 municipios de La Palma, cuyo patrón se celebrará la semana que viene aunque no están las cosas para mucha música, que suman algo más de 700 kilómetros cuadrados, pero en realidad cubre toda la isla, porque el viento es caprichoso y va llevando el humo y el dióxido de azufre a donde quiere. Ayer, en el descenso del avión al aeropuerto, una larguísima capa negra acompañaba el horizonte a media altura.

En ese escenario de la zona cero casi teatral, de pequeño anfiteatro que permite situarse a todo en terrazas como los plátanos que se cultivan por decenas de miles pocos kilómetros más abajo, Pablo Ramos observa con unos prismáticos la ceniza que tiene ya su casa, porque a simple vista no se ve. Él es uno de los desalojados, pero al menos conserva la vivienda: la lava pasó justo por detrás, tras una especie de descenso por donde está el polígono. Si en el arranque llega a coger un desvío de unos 50 metros, ayer estaría contando otra de tantas desgracias y no una descripción somera de los hechos. «Creo que al principio no fuimos conscientes de su peligrosidad, pero eso duró poco. Recuerdo ya el primer día con una lluvia de piedras, y tuvimos que irnos corriendo», señala. Él, como muchos, tiene personas próximas para alojarse, a otros, no pocos, ha habido que buscarles ubicación.