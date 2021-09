Nadia Calviño pide al PP que abandone «la bronca» y «ayude a la recuperación»

Desde Vox afearon la «espantada» de 17 miembros del Gobierno en la sesión de control. El Ejecutivo comunicó ayer que solo seis de sus 23 integrantes asistirían al pleno de esta mañana. «¿No les da verguenza insultar de esta manera a esta Cámara y a los españoles?», cuestionó Macarena Olona. La ministra portavoz, Isabel Rodríguez, demostró reflejos al responder con el episodio vivido ayer en el hemiciclo que obligó a suspender el pleno diez minutos y que acabó con Olona enfrentada a una periodista. «Les ruego que sean respetuosos con los medios de comunicación y con sus profesionales», pidió Rodríguez, mientras se intuía una media sonrisa debajo de la mascarilla de Olona.

Espinosa de los Monteros abundó en la ausencia de ministros en la sesión de control, tratando de evidenciar que desde el Ejecutivo presumen de «dialogantes», pero a la hora de la verdad no aparecen. Bolaños le invitó a mantener un «encuentro en el parque» tras haber sufrido plantó hasta en tres ocasiones para mantener una reunión. «Le he llamado tres veces y no ha tenido a bien ni hablar conmigo ni reunirse conmigo. No ponga excusas baratas de cuartos oscuros. Nos reunimos y nos vemos donde usted quiera, porque lo que a mí me gusta es dialogar con las personas que piensa diferente. Lo único que le puede pasar es que se le abra un poco la menta y descubra que España es mucho más grande y más plurar de lo que usted ve». Espinosa de los Monteros declinó «amablemente» la invitación.