El pleno del Congreso se suspende diez minutos por un altercado con un diputado de Vox

José María Sánchez García. Fernando Alvarado | EFE

El vicepresidente primero del Congreso, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, se vio obligado este martes a suspender el pleno alrededor de diez minutos a consecuencia de un incidente protagonizado por el diputado de Vox José María Sánchez García, que desde su escaño llamó «bruja» a la socialista Laura Berja mientras esta defendía la iniciativa de su grupo sobre el acoso que sufren las mujeres cuando acuden a interrumpir su embarazo.

El insulto provocó un revuelo en el salón de plenos, especialmente en la bancada socialista, y motivó que Gómez de Celis, que en esos momentos ordenaba el debate, se dirigiese al parlamentario de Vox para llamarle al orden e invitarle a que retirara sus palabras. Lo hizo en tres ocasiones, con otras tantas negativas por parte del diputado, por lo que Gómez de Celis procedió a su expulsión del pleno, a lo que también se negó Sánchez García, fortalecido por el apoyo de varios representantes de su grupo. Desde Vox argumentaron que la sanción no era reglamentaria. Según el artículo 104 del reglamento de la Cámara Baja, «al diputado que hubiere sido llamado al orden tres veces en una misma sesión, advertido la segunda vez de las consecuencias de una tercera llamada, le será retirada, en su caso, la palabra y el presidente, sin debate, le podrá imponer la sanción de no asistir al resto de la sesión». Los de Abascal esgrimen que Gómez de Celis no advirtió de las consecuencias en la segunda llamada al orden, y que la expulsión era irregular.

La portavoz adjunta de Vox, Macarena Olona, denunció un trato arbitrario por parte de la presidencia y se encaró con una periodista en los pasillos del Congreso. La informadora le cuestionó si le parecía bien que se llamara «bruja» a una diputada, y Olona, muy enfadada, respondió: «¿Has formulado esta pregunta cuando a mí me han llamado fascista en este pleno?», recoge Europa Press. El debate se reanudó a los diez minutos con la tensión habitual.