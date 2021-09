La Audiencia Nacional investiga por yihadismo el atropello del viernes en Torre Pacheco

Estado en el que quedó el vehículo tras impactar contra una terraza en Torre Pacheco (Murcia) Marcial Guillén | EFE

El juez de la Audiencia Nacional Alejandro Abascal ha abierto diligencias para investigar como yihadismo el atropello del pasado viernes en el término municipal de Torre Pacheco, en Murcia, en el que fallecieron dos personas.

Fuentes jurídicas han confirmado a Europa Press que no se descarta que el autor del ataque, un ciudadano marroquí que falleció en el acto, sufriese algún tipo de enfermedad mental y que no tuviese relación alguna con el terrorismo. Otras fuentes consultadas aseguran que, por el momento, se barajan todas las hipótesis. En este sentido, explican que hay indicios para pensar que haya sido un acto terrorista aunque no parece que el responsable perteneciera a ninguna célula terrorista.

Este mismo lunes, el responsable del Juzgado Central de Instrucción Número 1 se ha hecho cargo del suceso que tuvo lugar en la avenida de Murcia de la pedanía de Roldán, cuando un hombre de nacionalidad marroquí embistió la terraza de un bar.