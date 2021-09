La Fiscalía abre una investigación sobre las consignas homófobas de la manifestación en Chueca

El Gobierno llevará a la Fiscalía la marcha neonazi en el barrio madrileño de Chueca mateo balín

La Delegación del Gobierno en Madrid autorizó una manifestación convocada por la Asociación de Vecinos San Blas-Canillejas con el lema «Di no a las Agendas 2030-2050», han señalado a Efe fuentes de la institución, que han precisado que no se autorizó ni una marcha nazi ni una manifestación homófoba.

Según los vídeos que han publicado múltiples usuarios en las redes sociales, los manifestantes portaban pancartas con simbología nazi mientras gritaban «fuera maricas de nuestros barrios», «fuera sidosos de Madrid» o «tú no eres español porque eres blanco». Pero no solo mostraron su repulsa al colectivo LGTBI, sino también a los menores no acompañados o a los inmigrantes.