Domingo de protestas en Madrid y Barcelona contra la ampliación de los aeropuertos de Barajas y El Prat

La movilización ha comenzado con una marcha en bicicleta que ha salido de la sede de Aena y ha pasado por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana antes de terminar en la Plaza de las Cortes, y ha sido simultánea a las protestas organizadas en Barcelona y Palma contra los planes de ampliación de sus respectivos aeropuertos.

Ante el Congreso los organizadores han leído un manifiesto en el que han censurado la visión de la movilidad opuesta «al contexto actual de emergencia climática» y han advertido de los «fuertes y muy negativos impactos sociosanitarios» que tendrá la ampliación.

Asimismo, han tachado el proyecto de «especulativo», pues consideran que va «en contra del interés general» y que favorecerá fundamentalmente «a constructoras y bancos».

Desde Unidas Podemos, su portavoz en la Asamblea regional, Carolina Alonso, ha cargado contra el «pelotazo» que a su juicio supone esta operación, «que no es necesaria» y no hará sino «aumentar la contaminación», y ha lamentado que no se priorice la inversión en otras cuestiones como «el transporte público radial».