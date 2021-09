«Empezó a reventar, reventar, reventar y no ha parado de echar fuego»

Miguel Calero | EFE

El suelo tembló, se oyó un rugido... parecía que un avión militar se acercaba a baja altura sobre la zona de La Palma sometida a máxima vigilancia desde hace una semana por la posibilidad de que se reactivara la Cumbre Vieja, pero no era un avión. Eran las 15.10 y acababa de estallar un volcán.

«Ha sido espectacular», relata el fotógrafo Miguel Pérez Calero, colaborador de EFE en La Palma, uno de los periodistas a los que la erupción los ha cogido, por casualidad, en butaca de primera fila.

Por casualidad, porque por más vigilada que estuviera la isla con todo tipo de instrumentación científica, no se sabía dónde iba estallar el volcán, ni cuándo... En realidad, no se sabía realmente si iba a haber volcán o no, ya que una reactivación como la que ha vivido la Cumbre Vieja también puede detenerse, sin más.