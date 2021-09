La mesa de diálogo pacta trabajar de modo discreto y de forma periódica

El Gobierno recalca que esta agenda pretende sentar las bases de un proyecto de unidad donde se recuperen los afectos y donde Cataluña vuelva a ser uno de los motores económicos de España. «Es una invitación al diálogo y al acuerdo y supone una ampliación de horizontes, incorporando otras materias, como las infraestructuras, el crecimiento económico, la sanidad, los servicios sociales y el medio ambiente; y es un compromiso con la ciudadanía catalana», afirma el comunicado de la Moncloa.

Tono «constructivo»

En cuanto a la ampliación del aeropuerto de El Prat, el presidente del Gobierno se mostró taxativo y afirmó que el proyecto queda «aparcado» ante la falta de consenso entre las fuerzas dirigentes en Cataluña para acometer una inversión de esta envergadura, 1.700 millones. «Hemos constatado que ahora, a juicio del Gobierno, no existe una posición madura del Ejecutivo catalán para abordar una inversión que para el Gobierno es estratégica. No hay novedades, el proyecto no está maduro y por lo tanto el Gobierno aparca esa ampliación», remató Pedro Sánchez, informa Colpisa. Ahora bien, en uno de los puntos de la agenda se señala el compromiso del Gobierno a velar por «mantener sus planes de ampliación y mejora del aeropuerto de Barcelona».