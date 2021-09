Entonces, ¿de qué van a hablar en esta partida de tahúres?

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el de la Generalitat, Pere Aragonès, a su llegada para su reunión en el Palacio de la Generalitat. DAVID ZORRAKINO

El posibilismo se puede considerar una virtud en política o un mero tacticismo exento de contenido. En la reunión de la mesa de diálogo hay ambas cosas. Por un lado, ERC insiste en sus reivindicaciones máximas, derecho de autodeterminación y amnistía. Por otro, el Gobierno las rechaza tajantemente. Sánchez y Aragonès coincidieron en que las posiciones de partida están «muy alejadas» y que la negociación será larga.

Según el presidente del Gobierno, se dialogará «sin prisa, pero sin pausa y sin plazos», porque «lo que ocurrió en diez años no se va a resolver en dos años, ni en tres, ni en cuatro». Largas cambiadas, patada hacia adelante. El catalán tampoco se fija plazos, pero quiere concreciones cuanto antes. No se sabe cuáles. Solo quiere hablar de su propuesta para resolver el «conflicto político», que es «autodeterminación, amnistía, fin de la represión y referendo». El habitual mantra. Exactamente de lo que no quiere hablar Sánchez, que propone una agenda para el reencuentro, ninguneada por su interlocutor.

Pero Aragonès sabe de sobra que no va a haber referendo de secesión. Es muy significativo que, a finales de agosto, situara ¡en el 2030! la fecha para convocarlo. La mesa de diálogo es como un juego de apariencias, una partida de tahúres, en el que los participantes saben cuáles son los límites, pero hacen como si no les importara. ¿De qué van a hablar si los unos solo quieren referendo y amnistía y los otros lo descartan completamente? Puro voluntarismo. ¿O hay agenda oculta?