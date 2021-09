JxCat incluye a los indultados Jordi Sànchez y Turull en la mesa de diálogo

Gonzalo Bareño

«Iré». Pedro Sánchez se sentará en la mesa de negociación entre el Gobierno y la Generalitat en torno al «conflicto político» en Cataluña. El jefe del Ejecutivo lo confirmó en una entrevista en TVE. La cita tendrá lugar el próximo miércoles. «Lideraré esa delegación», aclaró Sánchez. Y lo hará para «abrir un nuevo tiempo» y con «una apuesta firme por el diálogo y reencuentro». Afirmó que no es negociable un referendo de autodeterminación porque está fuera de la Constitución, pero abrió la puerta a una consulta acordada para que los catalanes refrenden lo que se pacte en la mesa de diálogo. «Siempre he dicho que un demócrata, dentro de la Constitución, no tiene problema en apelar la voto. Pero a través del acuerdo, no de la ruptura. Lo que no puede ser es que no haya acuerdo y traslademos a la ciudadanía un desacuerdo», indicó.