Asociaciones de jueces se unen contra el uso partidista del poder judicial

Según fuentes, en esa ocasión, el órgano de gobierno de los jueces había cursado la invitación, que fue aceptada por Casa Real, ya que contestó confirmando su asistencia. Sin embargo, el CGPJ recibió una nueva comunicación en la que se informaba de que el rey finalmente no acudiría a la entrega de despachos.

Era la primera vez que, desde que accedió al trono en junio de 2014, Felipe VI no acudía a este acto que se celebra en Barcelona, donde tiene su sede la Escuela Judicial. Sin embargo, las mismas fuentes consultadas señalaron que no era la primera vez que un monarca no presenciaba la entrega de despachos.