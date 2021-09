Las puertas giratorias llevan ahora a las tertulias

Ante esta situación, cabe preguntarse: ¿Son las tertulias las nuevas puertas giratorias? El profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Carlos III Pablo Simón así lo cree. Aunque, a su juicio, son «una especie de puerta giratoria digna». Y es que el fichaje de los políticos por los consejos de administración de las grandes compañías siempre reporta cierto «reproche moral», cosa que no sucede con su nuevo papel de tertulianos. Coincide con este análisis la politóloga Verónica Fumanal. La transición al mundo mediático, dice, es más «transparente». En cambio, «cuando los políticos fichan por las grandes empresas, y después se ve que no se toman medidas» contra las prácticas abusivas, «la gente se mosquea más».

También hay que tener en cuenta que no todos los políticos que abandonan la primera línea tienen una plaza fija a la que volver. «Lo que no podemos hacer es decir que no a todo. No podemos criticar que tengan un sueldo vitalicio -que encima es mentira, porque solo lo tienen unos pocos-, criticar que se ganen la vida con otras actividades...», expone Fumanal.