Aragonès insiste en vísperas de la Diada y de la mesa que no renuncia al referendo

Aviso a Sánchez

El objetivo de los republicanos es forzar a Sánchez a negociar un referendo, hacerlo «inevitable», según las palabras de Aragonès en su discurso del 11S, aunque es consciente de las dificultades. Apostó días atrás, lo que le costó un tirón de orejas de la Moncloa, por fijar la fecha de la consulta como muy tarde en el 2030. Ayer rectificó y evitó los límites temporales. Eso sí, avisó a Sánchez de que se olvide de sacar el tema del aeropuerto de El Prat y que la mesa es para abordar un conflicto político y de soberanía y sus propuestas serán autodeterminación y amnistía. Aragonès fía su futuro político a la mesa, pero ERC es casi el único partido independentista que la defiende.

Esquerra y Junts no se dan tregua ni en vísperas de la Diada, una jornada de exaltación nacionalista, en la que para sus intereses tendrían que dar una imagen de unidad para no desmovilizar más a su desmoralizada parroquia. Pero no se aguantan.