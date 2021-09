El Rubio, principal sospechoso de la desaparición de Yéremi Vargas según sus padres: «Me cogen de cabeza de turco»

«A mí me cogieron de cabeza de turco y ahí abajo (en Vecindario, Gran Canaria) hay mucha gente que no ha hablado, pero que sabe la verdad y que no he hecho nada de esto», alega.

«Esa pobre mujer», continúa en referencia a Ithaisa Suárez, madre de Yéremi, «siempre me ha dado mucha pena e, incluso, una vez que hace muchos años quisieron archivar el caso y buscaban firmas para evitarlo, yo firmé. Allí está la firma para que lo comprueben, yo no tengo nada que ver. Solo intenté ayudar porque preguntaban si alguien había visto algo».