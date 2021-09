Miembros del colectivo LGTBI en Madrid: «Mantenemos las concentraciones porque sobran motivos»

Carlos Pulpón, del movimiento Marika Madrid, dice que «sobran motivos» para mantener las concentraciones

Tanto él como Carlos apuntan «al discurso de odio de la extrema derecha» como responsable del aumento de esta violencia. «El PP y Vox están blanqueando el origen de estos ataques, que son claramente delitos de odio. Desde que la extrema derecha es socia del Gobierno de la comunidad de Madrid están pidiendo que se anulen las leyes LGTBI y trans», comenta Boris, mientras que Carlos habla de «impunidad». «Pueden decirse barbaridades que no hay respuesta y entonces ese discurso va calando». Así, afirman sentirse «desprotegidos». «Tanto por los cuerpos de seguridad, bien por no hacer nada en ocasiones cuando les pedimos ayuda, y por los políticos, que no condenan tajantemente estas agresiones, ya que algunos obvian el origen de las mismas», dice Boris.

El gallego advierte, además, de que los ataques se producen cada vez más en zonas céntricas. «En sitios que antes eran un icono de la libertad, en las que te sentías seguro, ahora, sobre todo desde los últimos tres meses, se palpa una sensación de inseguridad muy grande». A pesar de ello, los dos se niegan a vivir con miedo: «No les voy a dar ese gusto. Es cierto que Madrid es hoy más inseguro que cuando llegué hace unos diez años, y hay gente que obviamente está muy asustada, pero me niego a dejar de hacer mi vida porque haya unos locos que se sienten envalentonados por el discurso de ciertos partidos». De igual modo, Carlos destaca la importancia de no dejarse vencer. «El miedo está ahí, pero tenemos claro que no podemos vivir condicionados».